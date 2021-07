Patrick Vieira nuovo tecnico del Crystal Palace, il presidente: "Tanto lavoro da fare insieme"

Il presidente del Crystal Palace, Steve Parish, ha presentato così ai canali ufficiali dei Glaziers il nuovo allenatore Patrick Vieira: "Sono contento e orgoglioso dell'accordo con Patrick. Ha avuto delle esperienze positive prima a New York e poi a Nizza, raggiungendo l'Europa League, e non vedo l'ora di vivere la nuova stagione con lui. Abbiamo tante cose da preparare per le prossime settimane, lavorerò a stretto contatto col nostro tecnico per portare qualche nuovo volto al Crystal Palace e fare un buon campionato".