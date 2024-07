Ufficiale Pedro Amaral torna in patria: il terzino portoghese va a giocare nell'Estoril Praia

L'Estoril Praia si rinforza in vista della prossima stagione, piazzando un colpo a costo zero. Nella giornata di oggi, infatti, è arrivata l'ufficialità dell'ingaggio di Pedro Amaral: terzino classe '97 rimasto svincolato dopo la fine della sua esperienza in Grecia con il PAS Lamia".

Di seguito l'annuncio da parte del club portoghese, postato sul proprio profilo Instragram: "Benvenuto. Pedro, difensore sinistro arriva dopo aver terminato il suo contratto con il PAS Lamia. Negli ultimi anni ha visitato anche Al Khaleej e Rio Ave".