Pelé si congratula con Neymar: "Il suo sorriso è contagioso. Spero batta il mio record di gol"

Dopo il 4-0 del Brasile al Perù arrivano i complimenti di Pelé a Neymar: "Ogni volta che vedo questo ragazzo, sorride. È impossibile non ricambiare i sorriso. È contagioso. Io, come tutti i brasiliano, sono sempre felice nel vederlo giocare. Oggi ha fatto un altro passo in avanti verso il mio record di gol con la Seleçao. E faccio il tifo per lui affinché lo raggiunga, con la stessa gioia che ho sin da quando l'ho visto giocare per la prima volta". A oggi la classifica dei migliori marcatori recita così: Pelé 77 reti, Neymar 68.