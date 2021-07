Perù, Gareca: "La vittoria è dedicata a chi ha sempre creduto in noi"

Ricardo Gareca, commissario tecnico del Perù, ha parlato in conferenza stampa al termine del successo ai calci di rigore contro il Paraguay nei quarti di finale di Copa America: "Questa vittoria è per tutte le persone che hanno sempre creduto in noi. Dobbiamo subito pensare al prossimo impegno, sarà fondamentale avere a disposizione tutti i giocatori ma soprattutto recuperare dopo lo sforzo fisico di stasera: Brasile e Cile sono due squadre molto diverse tra loro, ora aspettiamo che si giochi questa partita e poi inizieremo a lavorare. Speriamo di far divertire nuovamente i nostri tifosi. Cueva? E' un giocatore dotato di grande personalità, vuole sempre il pallone ma sa anche assumersi le proprie responsabilità".

Sul Paraguay: "Dobbiamo congratularci con loro per la prova di stasera, sapevamo di dover affrontare una squadra molto ostica e forte in ogni reparto. Pareggio nei novanta minuti? Sono stati bravi loro ad agguantare il 3-3 a tempo scaduto, noi abbiamo fatto la nostra partita anche se avremmo dovuto cominciare in un modo migliore".

Sul movimento calcistico in Perù: "Stiamo insistendo costantemente sullo sviluppo del nostro calcio. Nel nostro Paese servono nuove infrastrutture, i giocatori cileni hanno grandi potenzialità ma necessitano di luoghi in cui poterle sviluppare".