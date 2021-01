Pochettino aspetta Neymar: "Gli troveremo la posizione migliore. Il capitano resta Marquinhos"

Mauricio Pochettino si presenta come nuovo allenatore del Paris Saint-Germain, ecco le prime parole ai giornalisti collegati. Su Neymar: "Quando tornerà in squadra, dovremo trovare la posizione in cui si esprime al meglio. Non è solo una questione di modulo, non mi piace parlare di un modulo, è una questione di come si comporta la squadra con o senza palla. Per tutti i giocatori è necessario trovare le posizioni in modo che esprimano le proprie potenzialità e aiutino la squadra a lottare su tutti i fronti. Sulla sua leadership, direi che ci sono molti modi per esprimere la leadership. Più leader ho negli spogliatoi e in campo, meglio è". Nessun dubbio su chi sarà il capitano: "Marquinhos è il capitano e con ogni probabilità resterà tale".