Pochettino coccola Kean: "Ma quale sorpresa! Ha un potenziale enorme, non ci stupisce"

Dopo una stagione opaca a Liverpool in maglia Everton, Moise Kean è esploso sotto la Tour Eiffel, diventando un elemento molto importante per il PSG, con Tuchel prima e con Pochettino adesso. Dopo la rete siglata contro il Barcellona in Champions, l'attaccante italiano è stato coccolato dal suo allenatore, che in conferenza stampa alla vigilia della partita con il Monaco ha speso parole al miele per l'ex Juventus: “Kean non mi sorprende. Ha un grande potenziale e sappiamo che può aiutarci a vincere le partite. Lo dimostra spesso, è un giocatore che scopriamo ogni giorno in allenamento, e che ci dà soddisfazione, ma non ci stupiamo. "