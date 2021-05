Pochettino: "L'arbitro ha insultato Paredes? La UEFA indaghi, io credo ai miei giocatori"

Grande delusione in casa PSG dopo l'eliminazione dalla Champions League. Mauricio Pochettino ha commentato la sconfitta in semifinale contro il Manchester City in conferenza stampa, soffermandosi sul caso scoppiato a fine partita: "Siamo stati sfortunati a concedere il gol ma nel calcio devi crederci sempre e provare a segnare, perché puoi farlo ancora. Ovviamente il rosso a Di Maria ha cambiato tutto, mancavano ancora 20' ed eravamo scoperti. Ma la squadra ha sempre lottato, eravamo vivi e sono orgoglioso dei miei giocatori. L'arbitro ha insultato i giocatori? Verratti ed Herrera sono stati chiari e noi dobbiamo credere a quello che dicono. L'unico dato di fatto, però, è che non abbiamo raggiunto la finale. Io non ho sentito nulla dalla panchina ma credo che ci possano essere gli estremi per un'investigazione da parte dell'UEFA".