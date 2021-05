"Potrai bere e andare in discoteca". Così Sampaoli convinse Nasri a firmare col Siviglia

vedi letture

In una lunga intervista concessa ad AS, Samir Nasri, ex calciatore francese tra gli altri di Manchester City ed Arsenal, ha raccontato la sua avventura in Spagna al Siviglia, con il tecnico Jorge Sampaoli, decisivo per la sua scelta di sposare il progetto andaluso: "Con Sampaoli avevo un ottimo rapporto, era più un amico che un allenatore. Gli piacevo così tanto che mi ha detto: 'Vieni a giocare da noi, puoi bere, andare in discoteca e fare quello che vuoi, ti copro io. Tutto quello che ti chiedo è di giocare bene in campo nel weekend'". In Spagna Nasri giocò poco più di venti partite segnando due gol, prima di tentare l'avventura in Turchia all'Antalyaspor.