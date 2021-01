Premier, 0-0 nello scontro salvezza tra Brighton e Fulham. I Seagulls restano a +5 in classifica

Pari a reti bianche tra Brigthon e Fulham, nel match valido per la ventesima giornata di Premier League, ma le emozioni non sono mancate. Le due squadre non sono riuscite a superarsi in quello che era un incontro importantissimo soprattutto per gli ospiti, che non riescono ad accorciare le distanze sui Seagulls e restano in terzultima posizione, a 5 lunghezze.