Premier League, la classifica aggiornata: orgoglio WBA. Il Wolverhampton è in crisi

Dopo i tre anticipi di oggi, che hanno visto il West Bromwich Albion ivincere 3-2 sul campo del Wolverhampton in crisi, il Brighton stendere Bielsa e il suo Leeds in trasferta per 1-0 e il West Ham vincere 1-0 contro il Burnley, questa è la classifica aggiornata di Premier League.

Manchester United 36

Liverpool 33

Manchester City 32*

Leicester 32

Everton 32

Tottenham 30

Southampton 29

West Ham 29**

Aston Villa 26***

Chelsea 26

Arsenal 24**

Leeds 23**

Crystal Palace 23**

Wolverhampton 22****

Newcastle 19

Brighton 17****

Burnley 16

Fulham 12*

West Bromwich 11**

Sheffield United 5**

* Una gara in meno

** Una gara in più

*** Due gare in meno

**** Due gare in più