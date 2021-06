Premier, rese note le candidature per il "Manager of the Season": c'è Bielsa, out Tuchel

vedi letture

Oltre alle nomination per il miglior giocatore della stagione appena conclusa, la Premier League ha ufficializzato le candidature anche per il premio di "Manager of the season". In lizza cinque tecnici: Pep Guardiola del Manchester City, Ole Gunnar Solskjaer del Manchester United, Marcelo Bielsa del Leeds United, David Moyes del West Ham e Brendan Rodgers del Leicester City. Assente di lusso Thomas Tuchel, fresco vincitore della Champions League con il Chelsea.