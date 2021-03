Prima il golazo di tacco, poi le lacrime. Vazquez si sfoga: "Anno difficile, felice di aver giocato"

Non è un momento facile per Franco Vazquez, ai margini del Siviglia e poco utilizzato da Julen Lopetegui. Il fantasista ieri ha chiuso i conti nella sfida contro l'Elche con un bellissimo gol di tacco e poi si è lasciato andare nel post-partita: "Sono felice di aver giocato, è un anno difficile per me. Ovviamente lavoro tutti i giorni per giocare e quando mi viene offerta la possibilità, cerco di fare le cose per bene", ha commentato tra le lacrime. In seguito ha aggiunto sui media ufficiali del club: "Ti alleni per giocare e sei felice quando ti viene data l'opportunità. Sapevamo che l'Elche sarebbe stato un avversario difficile, ci aveva battuti ad Alicante. Vittoria importante in chiave Champions". Di seguito il video del gol e dell'intervista molto toccante del Mudo.