Primeira Liga, il Famalicao di Gil Dias e Diogo Figueiras non va oltre lo 0-0 col Belenenses

vedi letture

Nessun gol, nessun vinto, nessun vincitore. Partita avara di emozioni, quella valida per l'anticipo del 19° turno di Primeira Liga tra Famalicao e Belenenses. 0-0 il risultato finale, che porta gli ospiti all'undicesimo posto in classifica con 18 punti e i locali al sedicesimo con 15. Da segnalare la presenza in campo degli ex Serie A Gil Dias e Diogo Figueiras, il primo da titolare e il secondo da subentrato col Famalicao.