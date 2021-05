Prosegue la maledizione per il Sunderland: altra eliminazione ai playoff, resta in League One

Altro giro, altra eliminazione per il Sunderland, che nemmeno quest'anno riesce a salire dalla League One e disputare la Championship. La squadra del nord d'Inghilterra, batte 2-1 il Lincoln nella semifinale playoff ma avendo perso 0-2 la gara di andata è ancora una volta eliminata. Prosegue dunque la maledizione per i Black Cats, che dalla retrocessione in Premier League del 2017, disputa la Ligue One dal 2019 e non sembrare riuscire ad uscirne.