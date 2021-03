PSG, contratto monstre per convincere Mbappé a restare: 30 milioni a stagione

Il Paris Saint Germain non ha nessuna intenzione di perdere un campione come Kylian Mbappé. L'attaccante francese è corteggiato da Real Madrid e Liverpool, con i due club pronti ad offrire un super ingaggio al francese classe '98. Tuttavia, come riporta L'Equipe, il PSG è pronto a mettere sul piatto un ingaggio da 30 milioni a stagione per convincerlo a restare.