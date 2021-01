PSG, l'unico obiettivo di Pochettino resta Dele Alli. L'inglese può arrivare anche in estate

L'unico obiettivo di Mauricio Pochettino resta Dele Alli, almeno per il momento. L'attuale tecnico del Paris Saint-Germain, come riportato da Le10Sport, sta cercando in tutti i modi di portare in Ligue 1 il trequartista inglese: il giocatore, in caso di mancato accordo nelle prossime ore, potrebbe arrivare anche in estate.