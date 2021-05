PSG, Neymar dopo l'uscita dalla Champions: "Chinare la testa? Solo per pregare e ringraziare"

A distanza di due giorni dalla sconfitta contro il Manchester City che è costata l'eliminazione in semifinale di Champions League del Paris Saint-Germain, Neymar commenta attraverso un post su Instagram: "Una sensazione difficile da descrivere, sono ancora molto triste per la nostra sconfitta, ma orgoglioso dell'impegno di tutta la squadra, abbiamo fatto del nostro meglio. Purtroppo non è bastato, ma è una lezione per crescere. Chinare la testa? Solo per pregare e ringraziare, indipendentemente dalle circostanze".