PSG, Neymar: "Rinnovo? C'è tempo. Non sono mai stato così felice a Parigi"

Alla vigilia della sfida con il PSG, semifinale d'andata di Champions League, Neymar è intervenuto in conferenza stampa: "Sarà una partita difficile, è una semifinale di Champions League. Non c'è un avversario semplice da affrontare in questa fase della competizione. Il City è una grande squadra, come il Bayern Monaco. Faremo del nostro meglio, daremo tutti per arrivare in finale".

Chi vince il Pallone d'Oro?

"Non ci penso, sono solo concentrato sulla Champions League perché è quello che farà la differenza nella mia vita e nella mia carriera. In futuro, quando ricorderò la Champions League vinta, penserà a quella vinta con il PSG"

Mbappè?

"È un grande giocatore e abbiamo un ottimo rapporto. Segna tantissimi gol, è un grandissimo giocatore. Gli auguro di essere felice e di avere tantissimi successi".

Il rinnovo con il PSG?

"Ne ho già parlato poco tempo fa, non ho niente da dire adesso. C'è ancora tempo, quello che posso dire è che non sono mai stati così felice a a Parigi".

Come è cambiato il PSG dal tuo arrivo?

"Il club sta migliorando, è molto più rispettato. Oggi è una delle 4-5 squadre migliori al mondo. Sta ancora migliorando, quest'anno siamo in semifinale di Champions, lo scorso anno siamo arrivati in finale. Lavoreremo per continuare a migliorare".

Vincere la Champions per fare la storia del club?

"Certo, quando sono arrivato qui ho detto che la priorità era vincere la Champions League. L'anno scorso abbiamo raggiunto la finale per la prima volta nella storia del club. Adesso siamo in semifinale, questo dimostra che stiamo facendo grandi progressi".