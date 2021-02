PSG-Nimes 3-0, le pagelle: Di Maria apre, Mbappè chiude. Nimes non pervenuto

PSG-Nimes 3-0

Marcatori: 19' Di Maria, 37' Sarabia, 68' Mbappé

PSG

Rico 6,5 - Quando viene chiamato in causa risponde sempre presente. Un'ottima parata nel primo tempo.

Dagba 6 - Partita lineare. Spinge e difende con raziocinio.

Kimpembe 6 - Errori e cose buone. Gli va bene che il Nimes davanti è poca cosa.

Keher 6 - Sta crescendo. Sbaglia ancora diverse cose, ma è pericoloso in avanti colpendo una traversa su azione da corner.

Paredes 6,5 - Buona regia, assist anche per Mbappé nel gol del 3-0. (dall'81' Danilo s.v.)

Bakker 6 - Partita ottima. Difende bene, limita le sortite offensive. (dall'88' Kurzawa s.v.)

Di Maria 6,5 - Apre le marcature, serve anche l'assist per Sarabia con la sua solita classe. (dal 70' Rafinha s.v.)

Sarabia 6,5 - Un bel gol e un altro paio di tagli importanti. Partita ottima.

Gueye 6 - Alterna cose buone a qualche errore. Prestazione comunque sufficiente.

Kean 6 - Parte bene sfiorando più volte il gol. Si spegne alla distanza. (dall'80' Draxler s.v.)

Mbappé 6 - Continua a non fornire le prestazioni del recente passato ma oggi trova il gol. Già un passo avanti. (dall'88' Icardi s.v.)

NIMES

Reynet 6 - Non ha grandi colpe sul gol. Qualche bella parata.

Burner 4 - Disastroso. Sbaglia sul primo e sul secondo gol. (dal 91' Alakouch s.v.)

Briancon 4,5 - Disattento. Non riesce mai a contenere gli attacchi del PSG.

Miguel 5 - Forse il meno peggio della difesa del Nimes. Comunque insufficiente anche lui.

Meling 5 - Parte malissimo, poi si riprende ma la frittata è fatta.

Cubas 5 - Sempre preso in mezzo dal centrocampo avversario. Partita difficile.

Ferhat 5.5 - Prova a inventare ma non è la sua giornata. (dall'84' Benrahou s.v.)

Fomba 5 - Grinta e impegno non mancano ma a certi livelli serve molto di più.

Ahlinvi 5 - In difficoltà fin dall'inizio e le cose non migliorano con il passare dei minuti. (dal 46' Deaux 5 - Non meglio del compagno. Soffre anche lui per tutta la ripresa).

Duljevic 6 - Il migliore dei suoi. Un paio di occasioni in cui Rico gli nega il gol. (dal 78' Kone s.v.)

Ripart 5.5 - Lasciato troppo solo cerca comunque di fare qualcosa di utile. Ci riesce solo in parte. (dal 78' Majouga s.v.)