PSG, Pochettino: "Ho rispetto per il Manchester City, ma ribalteremo il risultato al ritorno"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lens, il tecnico del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, ha risposto anche alle domande riguardanti le condizioni dei giocatori dopo la sconfitta in Champions contro il Manchester City: "I giocatori non vedono l'ora di rigiocare per evitare questa sensazione negativa nata dalla sconfitta. Senza mancare di rispetto al City, pensiamo di ribaltare la situazione al ritorno. Abbiamo già una squadra che sta bene in vista della partita di domani".

"Per prima cosa insisteremo su quello che abbiamo fatto bene all'andata e soprattutto nel primo tempo in cui eravamo superiori al City. I due gol ci hanno fatto male, come l'espulsione di Gueye. La squadra è rimasta forte contro una buona squadra del City. In termin di tattica, dovremo essere pronti a combattere e poi vedremo se meriteremo o meno di andare in finale".