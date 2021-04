PSG, Pochettino: "L'obiettivo è vincere il titolo, ora siamo pronti per il Manchester City"

Mauricio Pochettino, allenatore del Paris Saint-Germain, ha commentato ai microfoni di Canal+ la vittoria per 1-3 ottenuta sul campo del Metz. Il tecnico argentino ha subito chiarito le condizioni di Kylian Mbappé, uscito dal campo a pochi minuti dalla fine dopo aver ricevuto una botta: "Ha subito un colpo al quadricipite, ma non pensiamo che sia un grosso problema. Non è a rischio per mercoledì prossimo", ha affermato l'ex Tottenham, come riportato da ParisFans.

Il PSG oggi non ha fatto una grande partita: la cosa più importante era il risultato?

"Penso che abbiamo controllato bene il match, la squadra ha giocato bene. Peccato subire quel goal ad inizio secondo tempo. Il risultato è giusto e la squadra ha meritato chiaramente i tre punti".

Avete messo pressione su Lione, Monaco e Lille. Psicologicamente era importante?

"Sì, è importante esserci, lottare per il titolo. Questo è l'obiettivo del club. Oggi abbiamo vinto e siamo quindi in una buona posizione in attesa delle partite delle nostre inseguitrici. Adesso siamo pronti per affrontare il Manchester City".