PSG, Pochettino: "Sono deluso per il risultato, ma lavoriamo insieme solo da 3 giorni"

Mauricio Pochettino, neo tecnico del PSG, ha commentato il pareggio contro il Saint-Etienne: "Sono deluso dal risultato. Noi siamo il PSG e giochiamo sempre per vincere. Però lavoriamo insieme solo da tre giorni, possiamo accontentarci per questa volta. Loro hanno fatto una buona partita e hanno meritato il pareggio. I ragazzi mi seguono e io sto spiegando i miei concetti di calcio. Verratti trequartista? Lui per qualità ed esperienza è il miglior calciatore per far girare il centrocampo in fase offensiva. Può giocare in tanti ruoli, l'ho visto molto bene".