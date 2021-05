PSG-Reims, le formazioni ufficiali: attacco pesante per i parigini, Icardi e Florenzi in panchina

vedi letture

A centottanta minuti dal traguardo finale, il Paris Saint-Germain è costretto a vincere e a sperare in un passo falso della capolista Lille per continuare a credere nel titolo. Per la sfida contro il Reims, in programma tra pochi minuti (ore 21) al Parco dei Principi, Mauricio Pochettino schiera l'artiglieria pesante in attacco, lasciando in panchina due vecchie conoscenze del campionato italiano come Florenzi e Icardi. Di seguito le scelte nel dettaglio dei due allenatori.

PSG (4-2-3-1): Navas; Dagba, Marquinhos, Kehrer, Bakker; Herrera, Pereira; Di Maria, Neymar, Draxler; Mbappé. Allenatore: Mauricio Pochettino.

REIMS (4-5-1): Rajkovic; Foket, Faes, Abdelhamid, Konan; Mbuku, Munetsi, Cassama, Chavalerin, Cafaro; Dia. Allenatore: David Guion.