PSG-Saint-Etienne 3-2, le pagelle: super Mbappé, Icardi e Bouanga cambi azzeccati

Le pagelle di PSG-Saint-Etienne, gara finita 3-2 per i parigini.

PSG-SAINT-ETIENNE 3-2

Marcatori: 78’ Bouanga (S), 79’, 87’ rig. Mbappé (P), 92’ Hamouma (S), 95’ Icardi (P)

PSG

Rico 5,5 – In una gara vissuta in gran parte da spettatore non pagante, ha qualche responsabilità sul 2-2 di Hamouma visto che respinge corto il tiro di Bouanga.

Florenzi 6,5 – Tra i più attivi nella prima frazione di gioco, con numerosi e invitanti cross non sempre sfruttati dalle punte. (dal 77’ Dagba s.v.)

Kehrer 6 – Attento per buone parte della gara quando il pallone arriva nell’area parigina. Va più in sofferenza nel finale.

Kimpembe 5 – Tra i più negativi nella fase decisiva del match, quando si fa bruciare da Bouanga in occasione del vantaggio del Saint-Etienne.

Bakker 5,5 – Si propone poco sulla sinistra, badando per lo più alla fase difensiva. La sua prova scende nella seconda frazione di gioco.

Pereira 5,5 – Buona apporto in fase d’impostazione, ma sulla sua gara pesa l’errore a porta sguarnita dopo il palo colpito da Sarabia.

Herrera 6,5 – Si fa notare in un paio di circostanze per l’abilità con cui riesce a trovare gli attaccanti parigini. Spicca in questo senso il suo assist per l’1-1 di Mbappé.

Sarabia 5,5 – Il più pericoloso del PSG nel primo tempo, con una punizione che centra il palo alla sinistra di Green. Poco altro fino alla sua uscita dal campo. (Dal 67’ Di Maria 7 – Impatto devastante sul match con l’assist per Mbappé nell’azione del rigore, il palo colpito direttamente da corner e l’angolo trasformato nel 3-2 da Icardi)

Rafinha 5,5 – Si fa notare in un paio di occasioni tra le linee, senza però incidere in fase di rifinitura e di conclusione come in altre circostanze. (Dal 67’ Verratti 6 – Cerca di dare maggiore qualità al PSG nella parte finale del match)

Mbappé 7,5 – Il solito trascinatore, che nel momento più difficile si carica la squadra sulle spalle incidendo sul match con una splendida doppietta.

Kean 5 – Viene contenuto bene dai centrali avversari, non creando grossi pericoli dalle parti di Kean. (Dal 67’ Icardi 7 – Entra e segna un gol fondamentale per la stagione del PSG, che si avvicina alla capolista Lilla)

SAINT-ETIENNE

Green 6,5 – Tiene a galla i suoi in più circostanze per tutto l’arco della gara, alzando bandiera bianca solo nel finale.

Debuchy 6 – Costretto sulla difensiva da Mbappé, pensa decisamente poco a spingere e va qualche volta in sofferenza. Esce ad inizio ripresa per infortunio. (Dal 56’ Moueffek 5,5 – Ha delle responsabilità soprattutto sull’1-1 di Mbappé, visto che sbuca dalla sua parte per poi segnare)

Cissé 6 – Imperioso nell’anticipare gli attaccanti del PSG in diverse circostanze. Decisamente più in difficoltà nell’acceso finale della sfida.

Moukoudi 6 – Come il compagno di reparto, ha grandi meriti nella prova coriacea dei biancoverdi, che però non basta per portare a casa punti)

Trauco 5,5 – Tra i più negativi nella squadra di Puel, per come soffre Florenzi e per qualche errore di troppo in fase di appoggio. Si riscatta parzialmente con l’assist per l’1-0 di Bouanga. (Dall’89’ Abi s.v.)

Youssouf 6 – Del quartetto di centro campo del Saint-Etienne è il giocatore che cerca maggiormente di cerare spunti in fase offensiva. (Dal 46’ Nordin 6 – Si fa notare per una buona intraprendenza sulal sua fascia di competenza)

Camara 6 – Buon contributo in fase d’interdizione, mentre va in difficoltà quando prova ad impostare.

Neyou 6 – Gara di sostanza da parte sua, per come aiuta a contenere le folate offensive parigine.

Monnet-Paquet 6 – Poco presente in avanti, mentre si fa notare maggiormente per come aiuta Trauco sulla sinistra in fase di non possesso. (Dal 46’ Bouanga 7 – Il migliore dei suoi, con un secondo tempo impreziosito dal gol del vantaggio e dal tiro che propizia il 2-2 di Hamouma)

Hamouma 6,5 – Prova a rendersi pericoloso in un paio di circostanze, ma non crea grossi patemi d’animo a Rico. Il suo tapin nel finale non basta per portare a casa punti.

Khazri 5,5 – Fino a quando resta in campo, da segnalare il suo gol annullato per fuorigioco e poco altro. (Dal 67’ Aouchiche 5,5 – Non aumenta di molto la pericolosità dei biancoverdi)