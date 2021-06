Qatar2022, la Giamaica vuole esserci e punta a strappare Greenwood all'Inghilterra

vedi letture

La Giamaica vuole tornare a giocare la fase finale di un Mondiale 24 anni dopo la prima e ultima volta nella sua storia avvenuta nel 1998 in Francia. Per riuscirci la Federazione della piccola isola dei Caraibi è pronta a fare di tutto per strappare all'Inghilterra uno dei suoi talenti più promettenti. Stando a quanto riportato dal Daily Telegraph, infatti, la JFF (Jamaica Football Federation) vorrebbe convincere Mason Greenwood, attaccante classe 2001 del Manchester United ad abbandonare la Nazionale dei Tre Leoni per indossare i colori del paese nel quale i suoi genitori sono nati prima dello sbarco nel Vecchio Continente.