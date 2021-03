Quanto guadagna Depay: ultimi mesi a Lione e un ingaggio destinato a salire altrove

Ultimo giro per Memphis Depay al Lione. Il giocatore ha deciso da tempo, avrebbe fatto le valigie anche a settembre non fosse stato per il presidente, Jean-Michel Aulas, disposto anche a perderlo a giugno a parametro zero piuttosto che venderlo a una cifra inferiore al proprio valore. In una recente intervista ha dichiarato in merito al futuro suo e di Aouar, suo compagno di squadra: "Sappiamo di essere già in una grande società, ma vogliamo giocare in un club ancora più grande". In compenso l'olandese, che in Francia ha saputo rilanciarsi dopo il passo falso al Manchester United, sta disputando una grande stagione, per giunta da capitano: 15 reti in 30 partite. Un signor finalizzatore, e pensare che quando è arrivato a Lione era soprattutto un attaccante esterno. Proprio questa capacità a ricoprire più ruoli d'attacco lo rende appetibile. E anche l'ingaggio, ovviamente: l'edizione odierna de L'Equipe ha svelato quanto percepisce: 4.4 milioni netti annui, che fanno di lui il più pagato al Lione ma non basta. I grandi club sono ben felici di offrire di più per un 27enne all'apice della carriera e, cosa ancor più importante, a parametro zero. Il Barcellona è l'ipotesi più accreditata, con uno sponsor d'eccezione come Ronald Koeman. Molto, se non tutto, dipenderà dalla permanenza del tecnico olandese. Laporta ha ribadito la sua fiducia e probabilmente lo accontenterà. Ma non mancano le altre pretendenti, come il Borussia Dortmund che potrebbe perdere Jadon Sancho. E occhio anche all'Italia.