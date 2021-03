Quel gol al 94' che fece innamorare i tifosi. Aguero e un indimenticabile primo trionfo

È stato sicuramente uno dei momenti calcistici più emozionanti degli ultimi anni. La prima stagione (2011/12) con la maglia del Manchester City di Sergio Aguero si chiuse in modo davvero straordinario, con quel gol segnato al 94' al QPR che permise ai Citizens allenati da Roberto Mancini di agganciare i cugini dello United e vincere la Premier per differenza reti, dopo 44 anni. Un successo che sembrava ormai sfumato, in quel 13 maggio pieno di colpi di scena: al 90' i londinesi vincevano per 2-1, ma nel recupero cambiò tutto. Prima Edin Dzeko trovò la rete del pareggio al 92'; poi, due minuti più tardi, all'ultimissimo respiro, uno scambio stretto tra il Kun e Mario Balotelli consentì all'argentino di presentarsi davanti al portiere ospite e di fulminarlo, facendo impazzire letteralmente l'Etihad. Il primo capitolo di una storia fantastica, sicuramente il gol più importante.