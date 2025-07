Ufficiale Rafinha dice addio al calcio giocato: si ritira a 39 anni dopo una carriera ricca di successi

Dopo oltre due decenni ai massimi livelli, Rafinha ha ufficialmente annunciato il suo ritiro dal calcio professionistico all'età di 39 anni. Il terzino destro brasiliano ha chiuso una carriera straordinaria, nella quale ha indossato le maglie di otto club e conquistato ben 31 trofei ufficiali. Il suo viaggio europeo cominciò nel 2005, quando lasciò il Coritiba per trasferirsi allo Schalke 04. Dopo una breve parentesi al Genoa, nel 2011 approdò al Bayern Monaco, dove trascorse otto stagioni indimenticabili. Con i bavaresi Rafinha è diventato un vero e proprio beniamino dei tifosi, vincendo sette Bundesliga, quattro DFB-Pokal e soprattutto la Champions League, entrando nella storia del club.

Conclusa l’esperienza in Germania, è tornato in Brasile nel 2019 per vestire la maglia del Flamengo, con cui ha vinto tutto a livello nazionale e continentale. Seguì un breve periodo all’Olympiakos, prima di chiudere il cerchio nel suo Paese, indossando le maglie di Grêmio, Sao Paulo e infine nuovamente il Coritiba. In un toccante post su Instagram, Rafinha ha ringraziato club, compagni, allenatori e tifosi, ricordando i momenti più significativi della sua carriera:

"Oggi arriva il fischio finale per me. È il momento di dire ufficialmente addio al campo, e lo faccio con il cuore sereno e pieno di gratitudine".

Il brasiliano ha concluso annunciando che, sebbene la carriera da calciatore sia terminata, il suo amore per il calcio continuerà, pronto a iniziare una nuova avventura fuori dal rettangolo di gioco.