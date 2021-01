Ranieri elogia James: "Un top player, può fare grandi cose con Ancelotti all'Everton"

Claudio Ranieri ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali dell'Everton, dove ha parlato del rapporto tra James Rodriguez e Carlo Ancelotti: "Hanno ottenuto cose incredibili insieme, in passato, e non c'è motivo di pensare che non possano farlo anche all'Everton. James ha intrapreso questa nuova avventura con grande entusiasmo e lo sta dimostrando sul campo. È un giocatore intelligente e di alto livello che riesce a trovare soluzioni rapide per adattarsi a un calcio diverso da quello a cui era abituato. Ha giocato per le migliori squadre d'Europa, quindi è bravissimo ad adattarsi".

La sua esperienza con il colombiano: "Il James che ho incontrato io era poco più che un ragazzino, ma avevamo capito che aveva gli attributi. I nostri occhi non ci hanno ingannato: giocò quasi tutte le partite, arrivammo ​​secondi da neopromossa e fu uno dei migliori giocatori della squadra. Aveva fatto molto bene al Porto, ma con noi la sua personalità è cresciuta, tanto che poi guidò la Colombia al Mondiale. Non c'erano dubbi sul fatto che fosse un top player ed è per questo che il Real Madrid ha voluto ingaggiarlo a tutti i costi. È un giocatore che non lascia nulla al caso. Ho allenato tanti giocatori in 26 anni di carriera; se dovessi stilare una classifica, lui sarebbe sicuramente in cima".