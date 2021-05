Real Betis, Joaquin: "Mi sento ancora un calciatore e l'obiettivo è portare in alto il club"

Joaquin Sanchez continuerà a giocare oltre i 40 anni dopo il rinnovo per un'altra stagione con il Real Betis. L'attaccante spagnolo, con un passato alla Fiorentina, ha parlato ai media ufficiali dopo la firma: "Abbiamo terminato la stagione raggiungendo il nostro obiettivo di tornare in Europa. È stato sofferto ma così si festeggia di più. Potrò godermi la mia squadra ancora per un altro anno e questo è bellissimo. Non credo di meritare una porta col mio nome (un cancello dello stadio Villamarin è stata intitolata al giocatore ndr), sono io a dover essere grato per aver potuto giocare così tanti anni in questo club. Da quando sono tornato il rapporto con la dirigenza è stato perfetto. Mi sento ancora un calciatore e siamo qui per portare in alto il Betis. L'obiettivo è stare in Europa con continuità e migliorarsi di anno in anno".