Real, le risate di Hazard dopo la sconfitta hanno provocato la "rabbia monumentale" del club

Protagonista dell'ennesima prestazione opaca con il Real Madrid, Eden Hazard è finito nel mirino della critica anche per l'atteggiamento dopo il fischio finale. Il fantasista è stato infatti pizzicato dalle telecamere mentre chiacchierava e rideva con Edouard Mendy e Kurt Zouma. Una scena, ripresa dai media di tutto il mondo, che non è piaciuta nei piani alti dei Blancos: il club spagnolo sarebbe arrabbiato in modo "monumentale" col suo fuoriclasse.

The images of Eden Hazard joking with Chelsea players after Real Madrid's UCL loss has generated a "monumental" anger at the club, sources have told ESPN. pic.twitter.com/o0vbVYAwpw

— ESPN FC (@ESPNFC) May 6, 2021