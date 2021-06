Real Madrid, Ancelotti cambia subito i piani: anticipato di una settimana il ritiro a Valdebebas

Carlo Ancelotti comincia subito a prendere decisioni al Real Madrid. Come riportato da Marca, la prima è quella di anticipare l'inizio del pre-campionato a Valdebebas. La convocazione da parte del club per i calciatori non impegnati agli Europei era fissata per il 12 luglio, ma Carletto ha cambiato i piani: appuntamento il 5 luglio, data in cui dunque comincerà la stagione 2021-22. Il ritiro comincia prima.