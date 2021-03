Real Madrid, Benzema: "Zidane come un fratello maggiore. Francia? Non mi arrendo"

Karim Benzema, attaccante del Real Madrid, in un'intervista concessa al quotidiano spagnolo El Pais si è soffermato anche sulla sua perenne assenza in nazionale dopo la vicenda sextape: "In un corso ci sono sempre alti e bassi e quello era un punto molto basso. Ma ogni essere umano deve affrontare delle sfide nella propria vita. Non è vero che nulla mi colpisce, ma non mi arrendo. Zidane? Per me è come un fratello maggiore. Fuori dal campo è sempre pronto a dispensare consigli".