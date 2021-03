Real Madrid-Liverpool ai quarti, Rodrygo: "Nel 2018 tifavo Blancos. Reds fra le più forti"

L'attaccante del Real Madrid Rodrygo ha commentato, come riporta il sito della UEFA, la doppia sfida col Liverpool ai quarti di Champions League: "Più vai avanti in questa competizione, più diventa dura. In questa fase, tutte le squadre sono davvero forti e il Liverpool è una delle più forti. Saranno due grandi match. Real Madrid contro il Liverpool è sempre una grande partita, sono due dei più grandi nomi del calcio mondiale. Ricordo bene la finale del 2018, tifavo per il Real Madrid! È stato speciale e memorabile".