Real Madrid, pronta l'offerta per Ramos: un anno di contratto col 10% in meno di stipendio

Nonostante in Spagna diano ormai per scontato l’addio di Sergio Ramos al Real Madrid dopo 16 anni il presidente Florentino Peres, rieletto oggi fino al 2025, non molla e sogna di poter trattenere il capitano. Nei prossimi giorni infatti, come riporta Ok Diario, il Real Madrid potrebbe presentare un’offerta ufficiale al centrale classe ‘85: un anno di contratto con lo stipendio ridotto del 10% rispetto a quello attuale. Ramos però vorrebbe un biennale e qui entrerebbe in gioco il Paris Saint-Germain pronto ad accontentare il difensore iberico e strapparlo ai Blancos. Nei prossimi giorni potrebbe così andare in scena un vero e proprio braccio di ferro fra i due club per Ramos.