Real Madrid, Zidane recupera pezzi dopo la vittoria di Bergamo: anche Marcelo in gruppo

Dopo la vittoria in Champions League contro l'Atalanta, dove Zidane doveva far fronte ad una vera e propria emergenza infortuni, arrivano buone notizie per i Blancos dall'allenamento di oggi. Il tecnico francese ha ritrovato in gruppo ben 4 giocatori, ovvero Marcelo, Valverde, Odriozola e Rodrygo che a questo punto potrebbero tornare tra i convocati in vista della sfida di lunedì contro la Real Sociedad.