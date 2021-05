Real Madrid, Zidane: "Vittoria meritata. Daremo tutto fino all'ultimo. Su Marcelo.."

E' felice per il successo in quel di Granada Zinedine Zidane. Il tecnico del Real Madrid ha commentato la sfida partendo dalle prestazioni dei canterani Gutierrez e Marvin Park: "Gutierrez, Marvin e tutta la squadra hanno fatto molto bene. Abbiamo meritato la vittoria. Miguel ha giocato perché né Mendy né Marcelo erano disponibili e ha fatto una grande partita, sono contento per lui. Marcelo? Ha avuto un fastidio e non lo volevamo rischiare. Non c'è altro. Pressione all'Atletico? Fino all'ultimo momento daremo tutto. Le entrate su Marvin Park e Hazard? Non sono un arbitro, non cambieremo l'esito".