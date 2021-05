Real, Ramos verso la permanenza: non ha ricevuto offerte migliori di quella di Florentino

Sergio Ramos non ha ricevuto offerte migliori rispetto a quella di rinnovo che gli ha proposto Florentino Perez. Il difensore, pur non sentendosi gratificato da questa proposta, sembra sempre più vicino ad andare avanti con i Blancos. Da parte sua, il Real Madrid non si opporrebbe nel caso in cui il capitano volesse andare via, visto che il club cercherà di abbassare il monte ingaggi in visto del prossimo campionato. A riportarlo è Cadena Ser.