Rivedi Bruno Fernandes: "Allo United per vincere, la pressione fa parte della vita"

È carico Bruno Fernandes in vista della finale di Europa League che si disputerà stasera. Il fantasista del Manchester United ha parlato nella conferenza della vigilia della sfida contro il Villarreal: "Come ha detto il mister, siamo allo United per vincere. Non importa se il club non conquista titoli da anni, la fame di vittorie c'è sempre e i trofei fanno parte della storia del Manchester United. Tutti i giocatori che arrivano qui lo sanno e sono consapevoli che lotteranno per vincere e migliorare come calciatori. Bisogna guardare alla storia di questo club. In questa squadra sei sotto pressione, ma fa parte della vita e non solo del calcio".