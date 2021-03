Romero via da Manchester e dall'Inghilterra: da luglio villa in affitto a 25.000 euro al mese

Sergio Romero ha provato senza grossi risultati liberarsi dal Manchester United nelle ultime finestre di mercato. Ma il prossimo 30 giugno il contratto dell'ex portiere della Sampdoria terminerà, e così sarà finalmente in grado di cambiare vita e probabilmente Paese. A conferma di ciò, il Sun riporta che la lussuosa casa di proprietà dell'ex nazionale argentino (situata nel Cheshire, valore di 3,5 milioni di sterline) potrà essere affittata per la modica cifra di 22.000 sterline al mese. Romero non ha mai giocato in questa stagione, nemmeno in Coppa: l'ultima presenza risale all'agosto dello scorso anno contro il Copenaghen, nei quarti di finale di Europa League.