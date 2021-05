Ruben Dias miglior giocatore della Premier secondo i giornalisti inglesi. "Grande privilegio"

vedi letture

Ruben Dias, difensore centrale del Manchester City, è stato nominato giocatore dell'anno della Premier League dalla Football Writers Association (FWA). Un premio meritato per il giocatore che più di tutti ha contribuito alla vittoria del titolo: "È un grande privilegio. Sono molto felice e non sarei in grado di vincere senza l'aiuto di tutta la squadra. È qualcosa di molto speciale, perché di solito coloro che ricevono questi premi sono i centrocampisti o gli attaccanti. Questo è il perfetto esempio di come gioca la nostra squadra, con grande unità e spirito di squadra ", ha detto il portoghese in un'intervista al sito ufficiale del club.