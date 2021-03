Sabato il gol all'Hertha, oggi la convocazione con l'U21 tedesca: Moukoko brucia le tappe

Stefan Kuntz ha mantenuto la sua promessa. La Germania Under-21 ha convocato per la prima volta Youssoufa Moukoko, il 16enne talento del Borussia Dortmund che è considerato uno dei giovani più promettenti del calcio internazionale. Il CT testerà il ragazzo nelle qualificazioni per poi permettergli di partecipare all'Europeo di categoria; Moukoko ha segnato 3 reti in 14 presenze con i gialloneri in questa stagione, diventando il più giovane giocatore e marcatore nella storia della Bundesliga e il più giovane giocatore in Champions League. Ora sarà anche il più giovane a disputare le fasi finali dell'Europeo Under-21