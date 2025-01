Ufficiale Santos, il presidente rompe il silenzio: "Benvenuto Neymar! Torna dal tuo popolo"

vedi letture

Marcelo Teixeira, presidente del Santos, ha confermato le indiscrezioni del clamoroso ritorno di Neymar Jr nel club che lo ha cresciuto e lanciato tra le stelle del Barcellona, così come in Europa. Tramite il suo profilo Instagram il numero uno del club brasiliano ha utilizzato un video-racconto per dare il bentornato al 32enne (il 5 febbraio ne compirà 33) prodotto delle giovanili del Santos, nonché ex PSG che ha recentemente rescisso il contratto con l'Al Hilal. Lascia dunque l'Arabia Saudita placcata d'oro dopo un anno e mezzo per riabbracciare il calore della sua gente.

Rieccolo a casa. "Ricordo come fosse oggi, quando il nostro eterno capitano Zito, insieme al tedesco, venne a raccontarmi di un altro talento scoperto dal caro e indimenticabile Betinho. Neymar era il suo nome. Un nome tanto diverso quanto il suo talento. E che talento. Che piacere è stato vedere quel ragazzo crescere e diventare il genio che ha conquistato la nazione santista, il Brasile e il mondo - racconta Marcelo Teixeira -. Tu, Neymar, ti sei congedato dalla Vila Belmiro per realizzare i tuoi sogni. Ma hai lasciato una promessa che non abbiamo mai dimenticato: 'Vado, ma tornerò'".

Proseguendo nel toccante prodotto audiovisivo: "Ti ricordi? Sono certo che questa frase ti ha accompagnato in tutto questo tempo. È arrivato il momento, Neymar. È arrivata l'ora di tornare dal tuo popolo. A casa tua, al nostro club del cuore. Benvenuto, piccolo Ney! Ragazzo della Vila Belmiro! Vieni a essere felice di nuovo con la nostra maglia sacra. La nazione santista ti aspetta a braccia aperte", la chiosa.