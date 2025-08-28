Ufficiale Schmidt rinuncia alla Premier: prima volta in Germania, in prestito al Werder Brema

Un anno al Leeds è bastato ad Isaac Schmidt per farsi le ossa fuori dal suo paese natale, la Svizzera, ma in seguito alla promozione in Premier League il terzino destro svizzero ha preferito cambiare aria entro il termine del mercato. Infatti il classe '99 è stato annunciato ufficialmente come nuovo rinforzo del Werder Brema, in prestito annuale con diritto di riscatto al termine della stagione.

"Il SV Werder Bremen ha ingaggiato un altro nuovo acquisto. Il difensore esterno Isaac Schmidt arriva in prestito dal club inglese della Premier League Leeds United per un anno. Le due squadre hanno concordato un'opzione di acquisto al termine del prestito", recita il comunicato ufficiale del club di Bundesliga, dove giocherà per la prima volta l'elvetico di 25 anni.

Horst Steffen, allenatore del Werder Brema, è entusiasta dell'arrivo di Schmidt, che ha finora disputato tre partite internazionali con la sua nazionale: "Isaac è ben preparato tatticamente, porta con sé un buon ritmo e una grande dinamica. È pienamente in forma e arricchirà la nostra squadra". Quanto al nuovo arrivato invece, dopo aver firmato il contratto di trasferimento a titolo temporaneo ha dichiarato ai canali ufficiali del club: "Sono felice di essere qui e non vedo l'ora di affrontare il periodo che ci attende al Werder. Sono convinto che insieme potremo raggiungere i nostri obiettivi".