Ufficiale Secondo rinforzo offensivo per il St. Pauli: arriva il nazionale gambiano Ceesay

Abdoulie Ceesay è un nuovo giocatore del St. Pauli. Il 20enne attaccante lascia quindi il Paide Linnameeskond, squadra di prima divisione estone con cui ha giocato 23 partite in tutte le competizioni, realizzando 17 reti e 7 assist. Ceesay ha anche collezionato tre presenze con la nazionale del Gambia e ha segnato un gol.

Il direttore sportivo Andreas Bornemann ha commentato sui canali ufficiali del club tedesco: "Abdoulie ha una struttura tecnica e fisica molto interessante. È ancora giovane e si è sempre adattato rapidamente al livello nelle sue esperienze precedenti. Ecco perché siamo convinti che prenderà rapidamente le misure per essere protagonista in Bundesliga. Allo stesso tempo, vorremmo anche dargli il tempo di cui ha bisogno per abituarsi al calcio in Germania”.