Sheffield corsaro contro lo Sheffield: decidono Ward-Prowse e Adams

vedi letture

Lo Sheffield non bissa il successo di mercoledì contro l'Aston Villa e cade in casa contro il Southampton. Saints trascinati dal penalty di Ward-Prowse e dalla marcatura di Adams, che fissano il risultato finale sul due a zero. La squadra di Hasenhuttl sale al quattordicesimo posto in classifica, a quota trentatré punti. Sempre più fanalino di coda in Premier, invece, i Blades.