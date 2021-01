Siviglia, Bono: "Derby gara sempre speciale, credo che il pareggio sia giusto"

vedi letture

Bono, portiere del Siviglia, ha analizzato il pareggio nel derby ai microfoni di Movistar TV: “Tutti i derby sono partite speciali, con emozioni contrastanti. Non siamo entrati in partita come volevamo e loro hanno pressato bene. Abbiamo gareggiato, ora penseremo alle partite che verranno. A volte quando hai un piano di gioco e non viene fuori, ti vengono un po' di dubbi, non è facile cambiare la tendenza e anche il Betis ha giocato una buona partita. Il pareggio credo sia giusto. Rigori? Non mi ha sorpreso che Fekir abbia tirato il secondo, stava giocando una bella partita e avrebbe voluto segnare il gol”.