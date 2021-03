Siviglia, Lopetegui: "Ci abbiamo creduto, avremmo meritato di segnare un gol in più"

Dopo l'eliminazione in Champions League per mano del Borussia Dortmund, il tecnico del Siviglia Julen Lopetegui ha commentato: "Penso che ci sia mancato quel terzo gol. QLa rabbia è che in quattro parti siamo superiori a loro in tre. Hanno i migliori attaccanti al mondo. Abbiamo creduto e avuto la convinzione di passare il turno, lo abbiamo dimostrato in campo, è un peccato perché credo che avremmo meritato un gol in più. Non c'è stato solo il predominio, non abbiamo permesso a una squadra con il Borussia Dortmund di giocare con i suoi calciatori spettacolari. Non abbiamo lasciato loro campo. Ma hanno molta qualità individuale e lo hanno dimostrato, Non è stato facile andare al riposo sotto 1-0. Mi dicono che alla fine c'era anche un rigore. E' difficile da accettare, soprattutto per la generosità e la mentalità del gruppo".