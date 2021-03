Spagna, la prima di Bryan Gil a 20 anni: "Entusiasta dell'esordio. Meritavamo di vincere"

vedi letture

Esordio con la nazionale maggiore della Spagna per Bryan Gil, ieri sera contro la Grecia, a soli 20 anni. Il talento dell'Eibar, ma di proprietà del Siviglia, entrato al 64' al posto di Sergio Canales, ha così commentato: "Meritavamo di vincere. Sono entusiasta di aver fatto il mio debutto, ma sono un po' triste per aver solo pareggiato. Quando sono entrato, ho cercato di puntare sull'uno contro uno contro il loro terzino destro per rompere la loro linea difensiva e crossare in mezzo".