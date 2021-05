Spareggio Ligue 1, Tolosa-Nantes: formazioni ufficiali. Canarini nelle mani di Lafont

Di seguito le formazioni ufficiali di Tolosa-Nantes, partita d'andata valida come spareggio per l'ultimo posto disponibile in Ligue 1:

TOLOSA (3-5-2): Dupé; Amian, Dewaest, Gabrielsen; Moreira, Koné, Spierings, Dejaegere, Machado; Adli, Bayo. All. Garande.

NANTES (4-4-2): Lafont; Appiah, Castelletto, Pallois, Charles Traoré; Blas, Louza, Chirivella, Simon; K. Coulibaly, Kolo Muani. All. Kombouaré.